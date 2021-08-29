Травмировали 5 человек: в Запорожье двое мужчин посреди города устроили стрельбу

В Запорожье возле одного из кафе двое мужчин устроили стрельбу по людям. Из-за этого пострадали 5 человек, из них 3 в больнице.

Злоумышленники пытались скрыться с места преступления на авто. Однако полиция их задержала.

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Сначала возник конфликт

Сначала между задержанными и пострадавшими возник конфликт. Впоследствии один из мужчин достал травматический пистолет и открыл огонь. Затем это сделал и второй.

На место инцидента сразу вызвали скорую и полицию, поэтому нападавшие решили бежать на своем авто. Правоохранители с помощью записей с камер видеонаблюдения выяснили, что мужчины ехали на авто марки Chrysler.

Через несколько часов мужчин схватили. Одному из злоумышленников 29 лет, другому – 34. При задержании у злоумышленников изъяли два травматических пистолета.

Последние подобные случаи в Украине:

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