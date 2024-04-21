ТЦК будут вручать не только повестки, но и требование: что это за документ

Новый закон о мобилизации предусматривает вручение еще одного документа, который может вручать ТЦК - требование, и его не стоит путать с повесткой.

О чем этот документ и когда его имеют право вручить гражданину – рассказывает 24 Канал со ссылкой на закон 10449.

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. Если коротко, то требование ТЦК предшествует обращению ТЦК в суд с иском об ограничении уклониста в праве управления авто.

При этом, важно знать, что день проставления отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса, будет считаться днем вручения требования ТЦК. После этого срока можно будет ставить перед судом вопрос об ограничении лица в праве управления автомобилем.

Заметьте также и то, что новый закон регулирует вопросы условий, при которых гражданину направляется требование, последствия его возврата с отметкой о невручении и т.д., а вот вопрос повесток полностью будет регулироваться актом Кабмина.

Внимание. Новый закон предусматривает, что детали вручения повесток должен регулировать Кабмин. Оповещение включает в себя вызов граждан в ТЦК, а также вручение/отправка повесток.

Соответственно, и в обязанности предприятий, учреждений и организаций добавляется обеспечение также своевременного оповещения (кроме прибытия) работников, привлекаемых к выполнению обязанности по мобилизации. То есть, и вручение повесток.

Что предусматривает требование ТЦК

Требование ТЦК фактически является "предупреждением", за которым следует обращение ТЦК в суд об ограничении уклониста в праве управления транспортным средством.

Соответствующие меры будут применяться путем судебной процедуры, а им будет предшествовать алгоритм действий, который должен осуществить ТЦК:

сначала руководитель ТЦК, который установил невыполнение гражданином обязанностей: неявка на вызов ТЦК, непрохождение медицинского осмотра, а также неуточнение в ТЦК своих военно-учетных данных в течение 60 дней, что предусматривает административное правонарушение, а именно нарушение законодательства о мобилизации, обращается в полицию по осуществлению административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.

далее, в случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении требование о выполнении обязанности (документ называется "требование",, которое не следует путать с повесткой).

Днем вручения такого требования ТЦК будет считаться:

день вручения требования под расписку средствами почтовой связи;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, сообщенной этим лицом ТЦК;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, что зарегистрированы в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса.

, в случае, если гражданин добровольно(то есть, в том числе, если проставлена отметка о невозможности вручения) не выполнил обязанности, ТЦК обращается в суд по поводу ограничения в праве управления авто.

Следующая процедура зависит целиком от суда.

Соответствующие изменения предусмотрены в Кодекс административного судопроизводства. В частности, для того, чтобы ограничить уклониста в праве управлять авто, ТЦК должен будет доказать в суде невозможность его доставки в ТЦК полицией.

Следует заметить, что кроме ограничения в праве управления авто, к гражданину или предприятия, где он работает, могут применить достаточно солидные штрафы за нарушение правил воинского учета. В этом случае сложная судебная процедура не нужна.