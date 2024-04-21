ТЦК вручатимуть не лише повістки, а й вимогу: що це за документ

Новий закон про мобілізації передбачає вручення ще одного документу, який може вручати ТЦК – вимогу, і її не варто плутати із повісткою.

Про що цей документ і коли її мають право вручити громадянину – розповідає 24 Канал із посиланням на закон 10449.

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. Якщо коротко, то вимога ТЦК передує зверненню ТЦК до суду із позовом стосовно обмеження ухилянта у праві керування авто.

При цьому, важливо знати, що день проставлення відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього терміну можна буде ставити перед судом питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.

Зауважте також і те, що новий закон регулює питання умов, за яких громадянину надсилається вимога, наслідки її повернення з відміткою про невручення тощо, а ось питання повісток повністю буде регулюватися актом Кабміну.

Увага. Новий закон передбачає, що деталі вручення повісток має регулювати Кабмін. Оповіщення включає у себе виклик громадян до ТЦК, а також вручення/надсилання повісток.

Відповідно, і до обов'язків підприємств, установ та організацій додається забезпечення також своєчасного оповіщення (окрім прибуття) працівників, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації. Тобто, і вручення повісток.

Що передбачає вимога ТЦК

Вимога ТЦК фактично є "попередженням", за яким слідує звернення ТЦК до суду щодо обмеження ухилянта у праві керування транспортним засобом.

Відповідні заходи будуть застосовуватися шляхом судової процедури, а їм передуватиме алгоритм дій, який має здійснити ТЦК:

спочатку керівник ТЦК, який встановив невиконання громадянином обов'язків: неявка на виклик ТЦК, непроходження медичного огляду, а також неуточнення у ТЦК своїх військово-облікових даних протягом 60 днів, що передбачає адміністративне правопорушення, а саме порушення законодавства про мобілізацію, звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК.

далі, у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, керівник ТЦК пупродовж ротягом 5 днів надсилає громадянину в паперовій формі засобами поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимогу про виконання обов’язку (документ має назву "вимога", яку не слід плутати з повісткою).

Днем вручення такої вимоги ТЦК буде вважатися:

день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв'язку;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою ТЦК;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси.

, у разі, якщо громадянин добровільно(тобто, у тому числі, якщо проставлена відмітка про неможливість вручення) не виконав обов'язку, ТЦК звертається до суду з приводу обмеження у праві керування авто.

Наступна процедура залежить цілком від суду.

Відповідні зміни передбачені до Кодексу адміністративного судочинства. Зокрема, для того, щоб обмежити ухилянта у праві керувати авто, ТЦК повинен буде довести у суді неможливість його доставки до ТЦК поліцією.

Слід зауважити, що окрім обмеження у праві керування авто, до громадянина чи підприємства, де він працює, можуть застосувати досить солідні штрафи за порушення правил військового обліку. У цьому випадку складна судова процедура не потрібна.