Расследователи нашли тайные кабинеты Путина: экс-разведчик сказал, на чем тот "спалился"

Владимир Путин имеет три тайных кабинета в разных резиденциях. Они расположены в подмосковном Ново-Огарево, в Сочи и на Валдае. Комнаты имеют абсолютно одинаковый дизайн.

Однако все-таки есть определенные различия. Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов объяснил 24 Каналу, что выдает российского диктатора.

Читайте также Путин начал психологическое запугивание Европы, – Зеленский объяснил, как именно

Какая идея Кремля относительно этих кабинетов?

Сергей Жирнов отметил, что об этих комнатах было известно давно. Однако это расследование дало документальное подтверждение. Первые показания были от работника ФСО, который 3 года назад сбежал в Казахстан, а затем в Турцию. Он рассказал, что занимался обеспечением связи для Путина, когда он перемещается в пространстве.

Проблема тех, кто делал эти кабинеты. Они не совсем одинаковые. Поэтому Путин время от времени допускает проколы. Например, он якобы сидит в одном галстуке, рубашке. На самом деле это не так. Или ручки в кабинетах не совсем на том уровне, как в трех кабинетах. Немножко, но на разных уровнях. Отдельные предметы тоже,

– подчеркнул экс-агент КГБ.

На первый взгляд кажется, что все это один кабинет. А люди, которые занимаются документальными исследованиями, составили эти фотографии вместе и пришли к выводу. Они доказали, что хоть эти три кабинета похожи, но по деталям там есть различия. Это показывает непрофессионализм как работников, так и самого Путина.

Стратегической задачей этих кабинетов является скрыть, где находится Путин. Он угрожает всем ядерным оружием, поэтому боится, что может прилететь и к нему. Поэтому Путину важно, чтобы никто не знал, где он находится, чтобы нельзя было ударить по его реальному местонахождению.

Они считают, что Путин в Ново-Огорево, и туда наносится ядерный удар. Думают, что они убили Путина. А он в этот момент в Сочи или на Алтае. Был такой замысел,

– сказал экс-разведчик.

Например, когда Путин работает в Ново-Огорево, Москву все равно перекрывали. Там была огромная система запутывания людей. Кортеж диктатора выезжал в Кремль и делал вид, что едет туда.

Раньше Путин любил Сочи. Чиновники летали к нему туда делать доклады. Но туда могут долетать украинские дроны. Поэтому теперь его любимый кабинет на Валдае. Потому что это не бункеры, а так называемый глава Кремля боится ударов с воздуха.

Что известно о трех кабинетах Путина?