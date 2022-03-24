Труднее всего с лекарствами, – мэр рассказал о ситуации в Сумах

В аптеках Сум почти не осталось лекарств. Ситуация в городе напряженная.

Утром 24 марта прогремели 4 крупных взрыва. Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

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Сейчас власти выясняют последствия взрывов.

Мы накапливаем тот запас, который должен быть, если ситуация и дальше будет усложняться,

– сказал Лысенко.

Мэр поблагодарил предпринимателей, которые обеспечивают свои магазины продуктами, ведь сейчас это совместная работа.

В то же время сложнее ситуация с лекарствами – в аптеках их почти не осталось. Медикаменты пытаются распределять по гуманитарной помощи через семейных врачей. Важно, чтобы их получили те люди, которые больше всего нуждаются.

Лысенко добавил, что в больницах Сум всем больным могут сделать гемодиализ.

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