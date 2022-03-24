Об этом Анатолий Котляр рассказал в сюжете. Он отметил, что сейчас тела, из-за отсутствия рефрижераторов, хранятся в пакетах под открытым небом.
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Тела российских наемников угрожают экологии Украины
Они не нужны той стороне, они их не уносят, они остаются у нас и представляют большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд,
– подчеркнул Анатолий Котляр.
Он отметил, что при погибших не было никаких документов. Так что опознать их сложно. Накануне для хранения тел оккупантов заказали 10 рефрижераторов. Впрочем, в результате блокировки железной дороги холодильники до сих пор не привезли в область.
Так что трупы российских наемников вынуждены упаковывать в пакеты. Они, рассказывает Котляр, остались еще с коронавирусных времен.
Сейчас в области решают, где будут временно захоронять тела оккупантов. После войны их эксгумируют, а также передадут близким, чтобы они могли их похоронить в России.
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