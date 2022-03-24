Про це Анатолій Котляр розповів у сюжеті. Він наголосив на тому, що наразі тіла, через відсутність рефрижераторів, зберігаються у пакетах просто неба.

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Тіла російських найманців загрожують екології України

Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять велику загрозу, насамперед екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту,

– підкреслив Анатолій Котляр.

Він наголосив на тому, що при загиблих не було жодних документів. Тож опізнати їх складно. Напередодні для зберігання тіл окупантів замовили 10 рефрижераторів. Утім, унаслідок блокування залізниці, холодильники досі не привезли в область.

Тож трупи російських найманців вимушені запаковувати у пакети. Вони, розповідає Котляр, залишилися ще з коронавірусних часів.

Наразі в області вирішують, де тимчасово захоронюватимуть тіла окупантів. По завершенні війни їх ексгумують, а також передадуть близьким, щоб вони могли їх поховати у Росії.

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