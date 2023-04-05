Возле киевского метро нашли труп: в полиции сказали, есть ли признаки насильственной смерти

СМИ сообщили, что вблизи станции "Берестейская" столичного метро обнаружили труп мужчины. Впоследствии это подтвердили в полиции.

В среду, 5 апреля, было замечено тело мужчины возле станции метро в Киеве. В комментарии 24 Каналапредставительница полиции Соломенского района подтвердила и прокомментировала этот инцидент.

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"Предварительно, без признаков насильственной смерти"

По состоянию на 13:00 неизвестно, почему и как умер мужчина. Однако, как заверяют в правоохранительных органах, по предварительным данным, ничего не указывает на то, что его убили.

Очевидно, сейчас идет расследование по этому делу, в частности, судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах станет известно впоследствии.

Да, такое сообщение было. Правоохранители выезжали на место происшествия. Из информации, которой я владею, это произошло без признаков насильственной смерти,

– отмечали спикер.

Вместе с тем средства массового информирования сообщают, что мужчине могло стать плохо, поэтому он внезапно умер. Кроме того, на вид ему около 40 лет.

Где находится станция метро "Берестейская": смотрите на карте от Google maps

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В Польше мужчина 13 лет жил с трупом

Вспомним к этой теме инцидент, о котором не так давно сообщили в полиции Польши. Собственно, там отметили, что в доме 76-летнего мужчины, жившего в городе Радлин, нашли тело его матери, которое уже 13 лет как мертвое.

Известно, что женщина была похоронена еще в 2010 году, однако сын впоследствии выкопал ее и принес домой. Что не удивительно, отправили мужчину в психбольницу после обнаружения тела. Вместе с тем удалось установить, что это его мать с помощью ДНК экспертизы.