Біля київського метро знайшли труп: у поліції сказали, чи є ознаки насильницької смерті

ЗМІ повідомили, що поблизу станції "Берестейська" столичного метро знайшли труп чоловіка. Згодом це підтвердили в поліції.

У середу, 5 квітня, було помічено тіло чоловіка біля станції метро у Києві. У коментарі 24 Каналу представниця поліції Солом'янського району підтвердила та прокоментувала цей інцидент.

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"Попередньо, без ознак насильницької смерті"

Станом на 13:00 невідомо, чому і як саме помер чоловік. Проте, як запевнили у правоохоронних органах, за попередніми даними, нічого не вказує на те, що його вбили.

Вочевидь, наразі триває розслідування у цій справі, зокрема, судово-медична експертиза. Про її результати стане відомо згодом.

Так, таке повідомлення було. Правоохоронці виїжджали на місце події. З інформації, якою я володію, це без ознак насильницької смерті,

– зазначали спікерка.

Разом з тим засоби масового інформування повідомляють, що чоловіку могло стати погано, тому він раптово помер. Окрім того, на вигляд йому близько 40 років.

Де розташована станція метро "Берестейська": дивіться на карті від Google maps

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У Польщі чоловік 13 років жив з трупом

Згадаємо до цієї теми інцидент, про який не так давно повідомили в поліції Польщі. Власне, там зазначили, що у домі 76-річного чоловіка, що жив у місті Радлін, знайшли тіло його матері, яке уже 13 років як мертве.

Відомо, що жінку поховали ще 2010 року, однак син згодом викопав її та приніс додому. Що не дивно, відправили чоловіка в психіатричну лікарню після виявлення тіла. Разом з тим вдалось встановити, що це саме його матір за допомогою ДНК експертизи.