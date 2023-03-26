Муміфіковане тіло жінки виявили у домі 76-річного чоловіка медики. Вони прибули за адресою, аби допомогти пенсіонеру.

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Тіло жінки 13 років лежало на газетах

Зайшовши до будинку, працівники "швидкої" помітили, що на дивані лежить муміфіковане тіло.

Речниця водзіславської поліції Малгожата Конярська повідомила, що виклик про виявлення тіла надійшов 22 лютого близько 10:20 від родича власника житла.

Спочатку слідчі подумали, що тіло жінки пролежало декілька місяців. Для встановлення особи жінки негайно було призначено експертизу ДНК. Після розтину виявилося, що труп належить жінці віком понад 65 років.

76-річного чоловіка госпіталізували до психіатричної лікарні, а поліція порушила справу про ненавмисне вбивство.

За результатами аналізу ДНК, встановили, що жінку поховали ще у січні 2010 року у віці 95 років. Після чого чоловік викопав тіло своєї матері з могили та приніс додому. Відомо, що труп жінки лежав на газетах 13 років.

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