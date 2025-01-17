Так, у російському домі у Варшаві організували круглий стіл з нагоди "звільнення Варшави від німецьких фашистів". Про це розповіла голова правління фонду Stand with Ukraine Наталя Панченко, передає 24 Канал.

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Росіянам у Варшаві нагадали за незручну для них правду

За словами Панченко, російські дипломати не обмежилися стінами своєї закритої зустрічі, "а чомусь вирішили, що вони зможуть безперешкодно покласти квіти до пам’ятника радянським солдатам – те, чого вони не могли робити останні три роки".

Втім, біля пам'ятника на них чекав сюрприз. А саме – польські активісти та учасники Euromaidan-Warszawa із плакатами "Росія – країна-терорист".

Тож довелося здивованій і засмученій російській делегації на чолі з Послом "складати свої квіти, йдучи по кістках українців, під крики "фашисти".

Польські активісти нагадали росіянам за очевидну правду, якої вони не хочуть визнавати: у 1945 році Варшава не стала вільною. Вона лише перейшла з рук одного окупанта до іншого.

Для нас, поляків, це болюча тема. Саме тому я тут разом із українцями – щоб показати, що Польща солідарна з Україною. Фашистам і терористам не місце у Європі! Перемога України важлива для нас усіх. Ми не хочемо бачити представників країни-агресора, включно з дипломатами, у своїй країні. І сподіваємося, що всі російські установи в Польщі, так само як консульство у Познані, згодом будуть закриті,

– заявив учасник акції Jacek Grzegorz Wiśniewski.

Як росіян у Варшаві поставили на місце / Фото Наталка Панченко

До слова, Україна офіційно попросила у Польщі передати їй консульство, з якого вигнали росіян, щоб відкрити своє консульство у Великопольському воєводстві.