Упала с балкона: в Турции при странных обстоятельствах погибла украинская модель

В районе Санкактепе в Стамбуле из окна балкона выпала украинская модель. Перед тем девушка поссорилась со своим парнем, громко поскандалив в ресторане.

Как сообщают турецкие СМИ, девушку звали Анжелика Шрауфант, и ей было всего 33 года. В Турции она работала моделью и встречалась с дрессировщиком собак.

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Украинская модель выпала с балкона в Турции

Согласно информации журналистов, Анжелика Шрауфант (хотя у украинских СМИ девушку называют Анжеликой Срабянц) по неизвестной причине упала с балкона своего дома в Санкактепе. Она жила вместе с кинологом и "звездным дрессировщиком" собак Бураком Эрджаном. Он занимался тренировкой собак разных знаменитостей.



Парень погибшей модели Бурак Эрджан / Фото с Hurriyet

По словам окружения, между ними были бурные отношения. В четверг Анжелика и Бурак Эрджан зашли в ресторан в Аташехире. На обеде, который хорошо начался, почему-то вспыхнула ссора. Анжелика позвонила мужчине по имени Мустафа, чтобы тот забрал пару домой.

Анжелика и Бурак якобы продолжали ссориться в машине по дороге домой. Через несколько часов после прибытия домой Анжелика упала с балкона и умерла. Бурак Эрджан спустился за девушкой вниз.



Девушка погибла на месте / Фото из haberturk.com

Об инциденте полиции и медиков сообщили очевидцы. Врачи установили, что модель погибла на месте падения.

По данным полиции, Бурак Эрджан, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на месте происшествия сообщил, что его возлюбленная сначала держалась за перила, а затем упала. Полиция задержала парня по подозрению в убийстве.



Бурак и Анжелика познакомились два года назад / Фото с Hurriyet

В жилище Анжелики и Бурака нашли наркотики. В доме также был беспорядок.