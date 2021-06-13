Впала з балкону: у Туреччині за дивних обставин загинула українська модель

У районі Санкактепе у Стамбулі з вікна балкону випала українська модель. Перед тим дівчина посварилася зі своїм хлопцем, голосно поскандаливши у ресторані.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, дівчину звали Анжеліка Шрауфант і їй було лише 33 роки. У Туреччині вона працювала моделлю і зустрічалася із дресирувальником собак.

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Українська модель випала з балкону у Туреччині

Згідно з інформацією у ЗМІ, Анжеліка Шрауфант з невідомої причини впала з балкона свого будинку в Санкактепе. Вона жила разом із кінологом і "зірковим дресирувальником" собак Бураком Ерджаном. Він займався тренуванням собак різних знаменитостей.



Хлопець загиблої моделі Бурак Ерджан / Фото з Hurriyet

За словами оточення, між ними були бурхливі стосунки. У четвер Анжеліка та Бурак Ерджан зайшли до ресторану в Аташехірі. На обіді, який добре розпочався, чомусь спалахнула сварка. Анжеліка зателефонувала чоловікові на ім'я Мустафа, щоб той забрав пару додому.

Анжеліка і Бурак нібито продовжували сваритися в машині дорогою додому. Через кілька годин після прибуття додому Анжеліка впала з балкона і померла. Бурак Ерджан спустився за дівчиною вниз.



Дівчина загинула на місці / Фото з haberturk.com

Про інцидент поліцію та медиків повідомили очевидці. Лікарі встановили, що модель загинула на місці падіння.

За даними поліції, Бурак Ерджан, який перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, на місці події повідомив, що його кохана спочатку трималася за поруччя, а потім впала. Поліція затримала хлопця за підозрою у вбивстві.



Бурак і Анжеліка познайомилися два роки тому / Фото з Hurriyet

У домі Анжеліки і Бурака знайшли наркотики. У помешканні також був безлад.

В українських ЗМІ дівчину називають Анжелікою Срабянц. Зазначають, що вона народилася у Сумах.