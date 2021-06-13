В Генеральном консульстве Украины в Стамбуле в комментарии 24 каналу подтвердили факт гибели девушки. Информацию украинскому МИД предоставила полиция Турции.

Напомним Упала с балкона: в Турции при странных обстоятельствах погибла украинская модель

С родственниками погибшей украинки уже связались

Девушка выпала с балкона 4 этажа 10 июня в Стамбуле. Из-за гибели украинки задержали ее сожителя – гражданина Турции. Сейчас Генеральное консульство ожидает от Государственной прокуратуры в Стамбуле официального сообщения о применении меры пресечения для него.

Дипломаты уже связались с родственниками погибшей украинки. Ее имени и других контактных данных по правилам разглашать не могут. Отметим, что в турецких СМИ, девушку называют Анжеликой Шрауфант. Между тем в украинских СМИ погибшую называют Анжеликой Срабянц. Отмечают, что она родилась в Сумах.



В турецких СМИ обнародовали фото погибшей и подозреваемого / Коллаж 24 канала / Фото из hurriyet.com.

Что известно о гибели украинской модели в Стамбуле