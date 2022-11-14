В Турции поймали вероятную виновницу ужасного теракта: появилось видео задержания

В результате теракта в Стамбуле 13 ноября погибли по меньшей мере 6 человек, еще более 80 получили ранения. Вероятную виновницу взрывов уже задержали.

Так, сотрудники антитеррористического отдела задержали подозреваемую в теракте на улице Истикляль женщину. Об этом сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, пишут турецкие СМИ.

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Детали задержания вероятной виновницы теракта в Стамбуле

Полиция завершила расследование на месте взрыва только утром 14 ноября. Улицу снова открыли для пешеходов.

В сети показали кадры задержания вероятной виновницы теракта в Стамбуле. Сойлу подчеркнул, что речь идет о террористической организации PKK/PYD.

Заметим, что ранее в СМИ сообщали, что теракт могла устроить представительница рабочей партии Курдистана Джиян Тосун.

По нашим оценкам, приказ о смертоносной террористической атаке поступил из Айн-эль-Араба на севере Сирии. Мы будем принимать ответные меры против тех, кто несет ответственность за этот мерзкий теракт,

– подчеркнул Сойлу.

Задержание вероятной виновницы взрыва на улице Истикляль: смотрите видео

Кратко о теракте в Стамбуле

В 16:20 по Анкаре на улице Истикляль прогремел мощный взрыв. На место сразу выехали врачи, спасатели и милиционеры.

В офисе генпрокурора начали расследование. В CNN Turk отметили, что местные сообщили о сумке со взрывчаткой.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что, вероятнее всего, причиной взрыва стал теракт. В настоящее время известно о по меньшей мере 6 погибших и 81 раненом.

Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Президент отметил: "Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа – наша боль".

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