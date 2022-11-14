У Туреччині спіймали ймовірну винуватицю жахливого теракту: з'явилося відео затримання
Джерело:TRT Haber Canlı
Внаслідок теракту у Стамбулі 13 листопада загинули щонайменше 6 людей, ще понад 80 отримали поранення. Ймовірну винуватицю вибухів вже затримали.
Так, співробітники антитерористичного відділу затримали жінку, яку підозрюють у теракті на вулиці Істікляль. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, пишуть турецькі ЗМІ.
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Деталі затримання ймовірної винуватиці теракту в Стамбулі
Поліція завершила розслідування на місці вибуху лише вранці 14 листопада. Вулицю знову відкрили для пішоходів.
У мережі показали кадри затримання ймовірної винуватиці теракту в Стамбулі. Сойлу наголосив, що йдеться про терористичну організацію PKK/PYD.
Зауважимо, що раніше у ЗМІ повідомляли, що теракт могла влаштувати представниця робочої партії Курдистану Джіян Тосун.
За нашими оцінками, наказ про смертоносну терористичну атаку надійшов з Айн-ель-Араб на півночі Сирії. Ми вживатимемо заходів у відповідь проти тих, хто несе відповідальність за цей мерзенний теракт,
— підкреслив Сойлу.
Затримання ймовірної винуватиці вибуху на вулиці Істікляль: дивіться відео
Коротко про теракт у Стамбулі
- О 16:20 за Анкарою на вулиці Істікляль прогримів потужний вибух. На місце одразу виїхали лікарі, рятувальники та правоохоронці.
- В Офісі генпрокурора почали розслідування. У CNN Turk зазначили, що місцеві повідомили про сумку з вибухівкою.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що, найімовірніше, причиною вибуху став теракт. Наразі відомо про щонайменше 6 загиблих та 81 пораненого.
- Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Президент зазначив: "Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу – наш біль".
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