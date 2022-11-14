Реджеп Ердоган – президент Туреччини – ще вдень 13 листопада, повідомляючи деталі теракту, заявив, що причетною до нього може бути жінка. Водночас остаточний висновок зможуть зробити після розслідування.

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Згодом Турецькі ЗМІ заявили, що скоїти теракт могла Джіян Тосун – представниця Робочої партії Курдистану. Цю організацію низка країну світу визнали терористичною.

Зверніть увагу! Відповідальність за теракт у Стамбулі взяла на себе організація ASALA. Водночас турецькі ЗМІ ставлять цю заяву під сумнів.

Що відомо про теракт у Стамбулі

Вибух на Істікляль – дуже популярній серед туристів вулиці Стамбула, де розташовані крамниці та ресторани, пролунав вдень 13 листопада. ЗМІ відразу заявили про ймовірний теракт та висунули версію про терориста-смертника.

Вибух налякав місцевих жителів та туристів. ЗМІ фіксували панічні настрої.

Станом на вечір 13 листопада повідомляли, що жертвами теракту стали 6 людей. Окрім того, відомо про понад 80 постраждалих. Серед них є люди – у критичному стані.

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