Реджеп Эрдоган – президент Турции – еще днем 13 ноября, сообщая детали теракта, заявил, что причастной к нему может быть женщина. В то же время, окончательный вывод смогут сделать после расследования.

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Впоследствии Турецкие СМИ заявили, что совершить теракт могла Джиян Тосун – представительница Рабочей партии Курдистана. Эту организацию ряд стран мира признали террористической.

Обратите внимание! Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя организация ASALA. В то же время турецкие СМИ ставят это заявление под вопрос.

Что известно о теракте в Стамбуле

Взрыв на Истикляль – очень популярной среди туристов улице Стамбула, где расположены магазины и рестораны, раздался днем 13 ноября. СМИ сразу заявили о предполагаемом теракте и выдвинули версию о террористе-смертнике.

Взрыв напугал местных жителей и туристов. СМИ фиксировали панические настроения.

По состоянию на вечер 13 ноября сообщалось, что жертвами теракта стали 6 человек. Кроме того, известно о более 80 пострадавших. Среди них есть люди – в критическом состоянии.

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