Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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ВСУ в Курской области

Российские войска 17 марта продолжали наземную операцию, чтобы вытеснить украинские силы с занимаемых позиций в Курской области. Силы противника утверждали о захвате населенного пункта Гоголевка, однако аналитики ISW не нашли подтверждения. В то же время российские войска продолжали атаковать, пытаясь продвигаться в Сумскую область.

Что происходит на Курщине / Карта ISW

Бои в Харьковской области

17 марта российские войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, но не имели продвижений. Так, враг пытался атаковать в районе Липцы и Волчанска, но успеха не имел.

Россияне наступали возле Волчанска / Карта ISW

Также российские захватчики наступали на Купянском направлении, однако также нет подтверждения удачных действий противника.

Что происходит в Донецкой области

Российская армия не прекращает активных наступательных действий на Востоке, в частности – в Донецкой области. Так, враг в течение суток пытался наступать на Северском, Лиманском и Краматорском направлениях, но линия фронта не изменилась.

В то же время на Торецком направлении, согласно оценкам ISW, и украинские военные, и российские военные имели продвижение. Так, Силы обороны Украины продвинулись в Торецке в северной части города. Противник продвинулся на юг от Леонидовки (на юго-запад от Торецка) – это подтверждают новые геолокационные кадры.

Сейчас в Торецке продолжаются тяжелые уличные бои. В некоторых местах российские и украинские позиции разделяют лишь несколько домов, из-за чего возникает путаница.

Оккупанты продолжали штурмовать на Покровском направлении, однако продвижений также не имели. Утверждается, что сейчас россияне значительно уменьшили количество механизированных штурмов из-за огромных потерь в технике.

Вместе с тем, россияне имели продвижение в направлении Великой Новоселки. Согласно геолокационным кадрам, враг продвинулся на юг от Привольного (к западу от Большой Новоселки).

Какова ситуация на Востоке и где атакует враг – больше в галерее

Россияне наступают на Запорожье

Российские захватчики продолжают наступать в Запорожской области. Так, согласно новым геолокационным кадрам, оккупационные войска недавно продвинулись в центре Малых Щербаков (северо-западнее Работино).

Россияне наступают в Запорожской области / Карта ISW

В то же время на Херсонском направлении враг не проводит активных наступательных действий.