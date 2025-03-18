Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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ЗСУ у Курській області

Російські війська 17 березня продовжували наземну операцію, щоб витіснити українські сили із займаних позицій у Курській області. Сили противника стверджували про захоплення населеного пункту Гоголівка, однак аналітики ISW не знайшли підтвердження. Водночас російські війська продовжували атакувати, намагаючись просуватися до Сумської області.

Що відбувається на Курщині / Карта ISW

Бої у Харківській області

17 березня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, але не мали просувань. Так, ворог намагався атакувати в районі Липців та Вовчанська, але успіху не мав.

Росіяни наступали біля Вовчанська / Карта ISW

Також російські загарбники наступали на Куп'янському напрямку, проте також немає підтвердження вдалих дій противника.

Що відбувається на Донеччині

Російська армія не припиняє активних наступальних дій на Сході, зокрема – в Донецькій області. Так, ворог протягом доби намагався наступати на Сіверському, Лиманському та Краматорському напрямках, але лінія фронту не змінилася.

Водночас на Торецькому напрямку, згідно з оцінками ISW, і українські військові, і російські військові мали просування. Так, Сили оборони України просунулися у Торецьку у північній частині міста. Противник просунувся на південь від Леонідівки (на південний захід від Торецька) – це підтверджують нові геолокаційні кадри.

Наразі у Торецьку тривають важкі вуличні бої. У деяких місцях російські та українські позиції розділяють лише кілька будинків, через що виникає плутанина.

Окупанти продовжували штурмувати на Покровському напрямку, однак просувань також не мали. Стверджується, що нині росіяни значно зменшили кількість механізованих штурмів через величезні втрати у техніці.

Разом з тим, росіяни мали просування у напрямку Великої Новосілки. Згідно з геолокаційними кадрами, ворог просунувся на південь від Привільного (на захід від Великої Новосілки).

Яка ситуація на Сході та де атакує ворог – більше у галереї

Росіяни наступають на Запоріжжі

Російські загарбники продовжують наступати у Запорізькій області. Так, згідно з новими геолокаційними кадрами, окупаційні війська нещодавно просунулися в центрі Малих Щербаків (на північний захід від Роботиного).

Росіяни наступають у Запорізькій області / Карта ISW

Водночас на Херсонському напрямку ворог не проводить активних наступальних дій.