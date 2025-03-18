У Польщі на друге місце лідерів електоральних симпатій несподівано для багатьох вирвався представник ультраправої та проросійської групи "Конфедерація" Славомір Менцен. Він відкрито ненавидить Україну та успішно монетизує це.

24 Канал розповідає біографію цього персонажа, який нещодавно зі скандалом відвідував Львів.

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Що Славомір Менцен забув у Львові та чому в нього такий високий рейтинг

25 лютого 2025 року в центрі Львова біля пам'ятника Степану Бандері з'явився охайний пан у стильному пальто, костюмі з краваткою та кашне. Ним виявився 38-річний польський політик Славомір Менцен, який прибув до Львова, щоб записати провокативний рекламний ролик для своєї участі в прийдешніх виборах президента Польщі.

За 25 секунд Менцен видав рафіновану ксенофобію, порівняв Бандеру з Гітлером і звинуватив українців в геноциді 100 000 поляків, окресливши, що саме з цими тезами хоче змагатися за "світле майбутнє".

Славомір Менцен у Львові: дивіться відео

На виборах Менцен бере участь як кандидат від проросійської політсили під назвою "Конфедерація". Ще донедавна це була маргінальна група "міських божевільних", які робили гучні, але пусті заяви, шукали повсюди скандалів та епатажу й не приховували своїх зв’язків із Москвою, та на щастя, ні на що не впливали.

Ситуація змінилась із початком повномасштабного вторгнення Росії до України. "Конфедерація" почала паразитувати на страху війни серед поляків, а також розпалювати ворожнечу до українців. Апогеєм діяльності "Конфедерації" стало блокування українського кордону, що суттєво погіршило відносини Варшави та Києва та посилило антиукраїнські настрої. Ці події суттєво знизили рейтинги партії "Право і справедливість", натомість популярність "конфедератів" лише зросла.

Нині соціологічні рейтинги називають Славоміра Менцена чи то другим, чи то третім номером електоральних симпатій поляків.

Центр дослідження громадської думки (CBOS) у березні 2025 року засвідчив наступну ситуацію в електоральному полі Польщі та окресив фаворитів перегонів:

Рафал Тшасковський ("Громадянська позиція") – 35%;

Кароль Навроцький (позапартійний, кандидат від "Право і справедливості") – 23%;

Славомір Менцен ("Конфедерація") – 21%.

Водночас в порівнянні з попереднім місяцем рейтинг Менцена зріс на 4%, натомість Навроцький "впав" на 2%. Якщо така тенденція збережеться, то перед виборами, перший тур яких призначено на 18 травня 2025 року, він був беззаперечним другим номером.



Ба більше, за деякими опитуваннями, наприклад, дослідженням агентства SW Research для тижневика Wprost, Менцен вже другий і має 18,9% проти 16,5% у Навроцького.



Опитування SW Research для тижневика Wprost / Скриншот

І це вже прямий натяк, що з Менценом доведеться рахуватися й вже неможливо ігнорувати. Також це гарний сигнал для колишньої партії влади – "Право та справедливість", що не варто гратися з вогнем та мавпувати ультраправих, особливо на рідній для "конфедератів" території популізму та неадекватності. Інакше можна й не потрапити до другого туру, поступившись тим, хто знається краще на епатажі, ненависті до сусідів і паплюженні історичної пам'яті.

Хто такий Славомір Менцен: біографія

Славоміру Менцену 38 років, він народився 20 листопада 1986 року в Торуні в родині викладачів місцевого університету. У дитинстві Менцену діагностували легку форму аутизму (синдром Аспергера), але цей факт не завадив його навчанню та подальшій успішній кар'єрі. Нині про це можуть нагадувати хіба що поодинокі невдалі відповіді політика при спробах імпровізації, а також бажання все контролювати.

Славомір без проблем закінчив гімназію та академічний ліцей, згодом – економічний факультет Університету Миколи Коперника в рідному Торуні.

Крім того, Менцен має ступінь бакалавра з теоретичної фізики, а також науковий ступінь доктора економічних наук, темою кандидатської, захищеної в 2015-му була "Оптимізація рівня державного боргу в світлі математичної економіки".



Славомір Ментцен (зліва) в 2006 році / Фото з фейсбук-сторінки Sławomir Mentzen

Але з усім цим багажем молодий професіонал пішов не в науку чи державне управління, а в бізнес. Бізнесом він почав займатися ще під час навчання – у 2010-му році відкрив обмінник валют, за три роки по цьому вклався у зброярський магазин та бухгалтерську контору, а згодом додав до неї ще юридичну фірму. У 2020-му Менцен відкрив власну броварню та став варити пиво під брендом Mentzen Brewery.

Водночас лінійка крафтового пива була доволі потужною (нині це майже 20 найменувань), дизайн стильним, а якість, судячи з реакцію споживачів, високою.

Пан бровар вирішив масштабувати успіх і відкрив у Торуні паб, де б продавалися його напої, щоб створити для свого пива замкнену екосистему. Слоганом закладів стало "Так треба жити", що видає в Менцені амбіції візіонера. Успіх у Торуні бізнесмен масштабував на інші великі польські міста та заснував Pub Mentzen у Варшаві та Гданську.

Похід Менцена в політику та знайомство Корвіном-Мікке

Паралельно з бізнесовими успіхами Менцен долучився й до лобізму. Він став очолив профспілку польського бізнесу, став членом Торгово-промислової палати та інших впливових організацій.

Ще в студентські роки Славомір Менцен захопився політикою, у 2007-му 20-річний молодик вже очолював торунський осередок маргінального "Союзу за реальну політику", який очолював "батько" польських ультраправих – Януш Корвін-Мікке. Згодом зв'язок перервався, і Менцена поглинула індустрія обміну валют, але коли на горизонті знову з’явився Корвін, молодий валютчик довго не думав та охоче долучився до оновленої партії KORWiN, взявши на себе роль аж цілого президента Торунського району та голови наукової ради партії.



У 2017 році Менцена обрали віце-президентом партії.



Славомір Менцен і Януш Корвін-Мікке (справа) / Фото Forum

За гучною назвою насправді мало що ховалось, адже це була кишенькова партія епатажного діда з метеликом, який жив з того, що підбирав крихти з-під панського столу польською великої політики та як манни небесної чекав на гроші від росіян за поїздку до окупованого Криму. Чи просто добре слово від Лукашенка та Путіна. Тому поява молодого, розумного, а головне – багатого та успішного спонсора з амбіціями стати політиком була розтлумачена як дарунок долі.

Менцен в цій системі почувався добре – політика не забирала багато часу й не заважала бізнесу (швидше навпаки), а сам він інколи писав гарячі статті до консервативних видань (журнал Magna Polonia та сайт conservatism.pl) з критикою та простими відповідями на всі питання.

Зверніть увагу! Менцен долучився до групи ультраправих експертів, які розробляли так звані 100 законопроєктів програми "Добрий уряд".



Вони передбачали в разі приходу ультраправих до влади перетворення Польщі на фактично фашистську державу з криміналізацією абортів, забороною розлучень, "легкими тілесними покараннями", а також скасуванням заборони на мову ворожнечі та пропаганду тоталітарних систем.



Менцен став популярним у Польщі / Фото Forum

Виборці на це реагували помірно – так, на виборах мера Торуня в 2018-му він набрав менше 4% і не зумів обратися навіть депутатом міської ради.

Ситуація змінилася, коли польські ультраправі об'єдналися – декілька атомізованих маргінальних груп утворили спільне об’єднання, яке стало називатися "Конфедерація". Лідером став Гжегож Браун, а Корвін-Мікке увійшов до проводу. У 2019 році до нього був обраний і Менцен. Він також став відповідальним за розробку економічної програми політсили і знову провалився на виборах в Торуні (як і за рік до того – на виборах до Європарламенту).

Цікаво, що постійні поразки на виборах не вплинули на позиції Менцена в рідній політсилі і 15 жовтня 2022 року він очолив партію Корвіна замість самого Корвіна-Мікке. За омолодження проголосували 302 голосами проти 14. Це дозволило залишити за старим керівництвом весь негатив і чимало "зашкварів", провести ребрендинг і презентувати себе як "нову силу".

Схожі процеси ми бачимо, наприклад, серед ультраправих у Франції, де замість одіозної Марін Ле Пен новим лідером партії став 29-річний кумир молоді та тікток-феномен Жордан Барделла.

Вже через рік Менцену вдалося посунути й головного "конфедерата" – Гжегожа Брауна (це той самий, який загасив у сеймі ханукальну менору вогнегасником) – у листопаді 2023-го він разом із Кшиштофом Босаком ("Національний рух") став співголовою керівної ради "Конфедерації". Але перед цим Менцен нарешті переміг на виборах і став депутатом сейму.

Погляди Славоміра Менцена: що думає про Україну та українців

Рік у сеймі Менцен провів дуже "плідно", його фішкою стало розпалювання ненависті до українців і постійний розгін моральної паніки в польському суспільстві.

Головні диверсії Славоміра Менцена:

організація блокади українського кордону з розсипанням українського зерна і нападами на людей;

фейки про українських біженців та формування образу страшних "нахлібників", які не дають полякам добре жити, отримують пенсію за день роботи;

розповіді про "українізацію" Польщі;

спроби створення образу українців як терористів і одвічних ворогів Польщі.

Крім українців, улюбленою темою політика є економіка та польська демократія, яка на думку Менцена, є "дивною та дурною системою". Водночас ідеальним типом правління Менцен вважає монархію. Також Менцен є євроскептиком і називає ЄС "тотатітарною державою".

Тут він потрапляє у пастку власних суджень, адже вважає тоталітаризм ефективним інструментом для переходу до "вільного ринку". Втім, вочевидь, прихильники на такі ляпи доктора економічних наук не зважають.

Зараз найближче до фашизму стоїть Європейський Союз,

– Славомір Менцен в інтерв'ю польському Radio Zet в 2023 році.

Крім того, Менцен проти абортів у будь-якому вигляді і за впровадження "легких тілесних покарань" для дітей, агітує за скорочення соціальних програм, ненавидить мігрантів і виступає проти обов'язкової вакцинації. Як бачимо, це повне "комбо".

В принципі, відповідний діагноз Менцен поставив собі ще в 2019-му, коли під час виборчої кампанії до Європарламенту представив "Конфедерацію п'яти" з заявами, якими б точно втішався Геббельс (або Орбан):

Ми не хочемо: євреїв, гомосексуалістів, абортів, податків та Європейського Союзу.

Водночас Менцен за загальну військову підготовку і легалізацію зброї, а також за денонсацію Польщею Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін. Тут він може навіть трохи буди корисним для України, адже не буде блокувати потрібні безпекові ініціативи.



Також варто відзначити, що на відміну від свого "політичного батька" Корвіна-Мікке Менцен не стовідсотково є проросійським і намагається уникати цих тем. Він навіть визнає російську агресію та називав Путіна воєнним злочинцем. І це є значно небезпечнішим, адже може привернути до нього виборців, для яких співпраця з Росією є табу.

Основним "місцем роботи" Менцена стали соцмережі – він постійно бомбить постами на фейсбуці, TikTok і X (тут важко уникнути порівнянь з його румунським побратимом Келіном Джорджеску).

Найбільше Менцену подобається формат коротких відео з ремарками "на злобу дня". Велику роль у його роликах відіграє пиво власного виробництва. Тобто можемо говорити про подвійну монетизацію.

Про гроші Менцен дійсно не забуває – його звинуватили в привласненні коштів, які були зібрані на виборчу кампанію, а також у махінаціях з податками. Менцен подав у суд за нібито наклеп, але програв, тому нині активно розігрує карту "жертви політичних переслідувань".



Минулого року така стратегія допомогла Трампу перемогти в США. Схоже, на щось таке розраховує і Менцен, бо в серпні 2024 року Рада лідерів "Конфедерації" назвала його своїм кандидатом в президенти Польщі.

Саме в цьому статусі 38-річний політик, ревний католик і батько трьох дітей відвідав український Львів у лютому 2025 року. Зі своїм завданням – викликати на себе гнів українців й отримати увагу поляків – він впорався на всі 100%.