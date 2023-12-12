За даними польських ЗМІ, у Сеймі відбувалося святкування Хануки. Сам інцидент стався у другій половині дня, коли новообраному прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску ставили питання.

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Демонстративно погасив ханукальну менору

В якийсь момент Гжегож Браун схопився за порошковий вогнегасник. Ним він демонстративно погасив ханукальну менору, чим обурив присутніх і не лише. Також порошковим вогнегасником були засипані коридори Сейму.

Ганьба! Депутат польського парламенту щойно зробив це. Через кілька хвилин після того, як ми відсвяткували там Хануку,

– відреагував на інцидент посол Ізраїлю в Польщі Яков Лівне.

Зауважимо, що депутат "Конфедерації" після ганебного інциденту вийшов до трибуни Сейму. Після цього спікер Шимон Головня ухвалив рішення про його виключення із засідання. Також відомо, що слухання довелося перервати.

Браун демонстративно загасив ханукальну менору: дивіться відео

"На підставі статті 175 пункту 5 я ухвалюю рішення про виключення вас із засідання Сейму. Відповідно до регламенту Сейму, прошу вас залишити залу засідань", – звернувся до Гжегожа Брауна Головня.

Спілкуючись з журналістами, Головня зазначив, що Браун грубо порушив громадський порядок на території Канцелярії Сейму. Це означає, що Президія Сейму може зібратися, щоб ухвалити про фінансове покарання для депутата.

Головня також висловив "глибокий жаль з приводу того, що сталося". Він додав, що проти Брауна подадуть заяву до прокуратури. Ймовірно, за статтею, яка передбачає порушення релігійних обрядів.

Це ганьба. Це неприйнятно. Це не повинно повторитися,

– коротко прокоментував інцидент прем'єр-міністр Дональд Туск.

Що передувало скандалу