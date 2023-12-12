По данным польских СМИ, в Сейме проходило празднование Хануки. Сам инцидент произошел во второй половине дня, когда новоизбранному премьер-министру Польши Дональду Туску задавали вопросы.

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Демонстративно погасил ханукальную менору

В какой-то момент Гжегож Браун схватился за порошковый огнетушитель. Им он демонстративно погасил ханукальную менору, чем возмутил собравшихся и не только. Также порошковым огнетушителем были засыпаны коридоры Сейма.

Позор! Депутат польского парламента только что сделал это. Через несколько минут после того, как мы отпраздновали там Хануку,

– отреагировал на инцидент посол Израиля в Польше Яков Ливне.

Заметим, что депутат Конфедерации после позорного инцидента вышел к трибуне Сейма. После этого спикер Шимон Головня принял решение о его исключение из заседания. Также известно, что слушание пришлось прервать.

Браун демонстративно погасил ханукальную менору: смотрите видео

"На основании статьи 175 пункта 5 я принимаю решение об исключении вас из заседания Сейма. Согласно регламенту Сейма, прошу вас покинуть зал заседаний", – обратился к Гжегожу Брауну Головне.

Общаясь с журналистами, Головня отметил, что Браун грубо нарушил общественный порядок на территории Канцелярии Сейма. Это означает, что Президиум Сейма может собраться, чтобы принять финансовое наказание для депутата.

Головня также выразил "глубокое сожаление по поводу случившегося". Он добавил, что против Брауна подадут заявление в прокуратуру. Вероятно, по статье, предусматривающей нарушение религиозных обрядов.

Это позор. Это неприемлемо. Это не должно повториться,

– коротко прокомментировал инцидент премьер-министр Дональд Туск.

Что предшествовало скандалу