В Турции женщины вышли на митинг против насилия: полиция применила газ
Источник:DW
В Стамбуле 25 ноября митингующие вышли на протест против насилия к женщинам. Однако акция завершилась столкновениями с полицией.
На демонстрацию собрались несколько тысяч человек. Акция была посвящена Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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Как прошел протест
Протестующие прошли по одной из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле. Они свистели в свистки и произносили тематические лозунги. Несли плакаты с надписями "Не молчите о мужском насилии".
Звучали и призывы к отставке правительства. Все потому, что женщины выражали свое возмущение из-за выхода Турции в начале 2021 года из Стамбульской конвенции.Обратите внимание! Правозащитники организации We Will Stop Femicide Platform отмечают, что с начала 2021 года в Турции убили 345 женщин, а с 2020 – 409.
Применили слезоточивый газ
Правоохранители заблокировали улицу. Они применили слезоточивый газ, когда толпа попыталась прорваться через установленные баррикады.
Организаторы шествия осудили такие действия правоохранителей. Это расценили как нападение на женщин и представителей меньшинств.
Что такое Стамбульская конвенция?
Это международный юридический обязательный акт, который охватывает вопросы, связанные с насилием в отношении женщин. Соглашение подписали 46 стран мира, а ратифицировали – более 30.
Турция вышла из конвенции в марте 2021 года. В Анкаре заявили, якобы документ поощряет развод и продвигает культуру ЛГБТ, что противоречит ценностям страны. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что для защиты прав женщин будут использовать местные законы.