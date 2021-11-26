В Турции женщины вышли на митинг против насилия: полиция применила газ

В Стамбуле 25 ноября митингующие вышли на протест против насилия к женщинам. Однако акция завершилась столкновениями с полицией.

На демонстрацию собрались несколько тысяч человек. Акция была посвящена Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

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Как прошел протест

Протестующие прошли по одной из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле. Они свистели в свистки и произносили тематические лозунги. Несли плакаты с надписями "Не молчите о мужском насилии".

Звучали и призывы к отставке правительства. Все потому, что женщины выражали свое возмущение из-за выхода Турции в начале 2021 года из Стамбульской конвенции.

Применили слезоточивый газ Правоохранители заблокировали улицу. Они применили слезоточивый газ, когда толпа попыталась прорваться через установленные баррикады. Организаторы шествия осудили такие действия правоохранителей. Это расценили как нападение на женщин и представителей меньшинств. Что такое Стамбульская конвенция?

Это международный юридический обязательный акт, который охватывает вопросы, связанные с насилием в отношении женщин. Соглашение подписали 46 стран мира, а ратифицировали – более 30.

Турция вышла из конвенции в марте 2021 года. В Анкаре заявили, якобы документ поощряет развод и продвигает культуру ЛГБТ, что противоречит ценностям страны. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что для защиты прав женщин будут использовать местные законы.

Правозащитники организации We Will Stop Femicide Platform отмечают, что с начала 2021 года в Турции убили 345 женщин, а с 2020 – 409.