Детали протеста во Франции

Женщины вышли на улицы Парижа и других городов. В руках они держали плакаты с надписями "Прекратите сексизм и сексуальное насилие", "Остановите фемицид", "Трансфобия убивает" и т.д.

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Акции прошли на фоне недовольства и дискуссий вокруг домашнего насилия в стране. Они стали частью мероприятий во всем мире к Международному дню борьбы с насилием в отношении женщин, который отмечают 25 ноября.

Организаторы протеста заявили, что с начала 2021 года минимум сотню женщин убили их мужчины.



Во Франции состоялся протест из-за насилия в отношении женщин / Фото Deutsche Welle

Все всегда пытаются переложить вину на женщин,

– заявили организаторы.

Активистки призвали правительство и президента Франции Эммануэля Макрона увеличить расходы на предотвращение насилия в отношении женщин с 360 миллионов евро до 1 миллиарда.

Это касается и увеличения убежищ для пострадавших. Ведь сейчас во Франции место получают около 40% женщин, в то же время только 12% – юридическую и психологическую поддержку.



Акции прошли в разных городах Франции / Фото Deutsche Welle

Обратите внимание! Международный день борьбы с насилием в отношении женщин был установлен резолюцией Генассамблеи ООН 17 декабря 1999 года. С этого времени его ежегодно отмечают 25 ноября. Он посвящен повышению осведомленности населения о системном насилии против женщин всего мира.