Деталі протесту у Франції
Жінки вийшли на вулиці Парижа та інших міст. У руках вони тримали плакати з написами "Припиніть сексизм і сексуальне насильство", "Зупиніть феміцид", "Трансфобія вбиває" тощо.
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Акції відбулися на тлі невдоволення та дискусій довкола домашнього насильства у країні. Вони стали частиною заходів у всьому світі до Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок, який відзначають 25 листопада.
Організатори протесту заявили, що від початку 2021 року щонайменше сотню жінок вбили їхні чоловіки.
У Франції відбувся протест через насильство щодо жінок / Фото Deutsche Welle
Усі завжди намагаються перекласти провину на жінок,
– заявили організатори.
Активістки закликали уряд та президента Франції Еммануеля Макрона збільшити витрати на запобігання насильству щодо жінок із 360 мільйонів євро до 1 мільярда.
Це стосується і збільшення притулків для постраждалих. Адже зараз у Франції місце отримують лише близько 40% жінок, водночас лише 12% – юридичну та психологічну підтримку.
Акції відбулися у різних містах Франції / Фото Deutsche Welle