Масштабну акцію у столиці Франції організували 20 листопада. Хода стартувала від будівлі Мінекономіки, розташованої в окрузі №12.
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Коротко про рух "жовтих жилетів"
- Цей рух виник у Франції ще 17 листопада 2018 року. Свою назву він отримав від світловідбивних жилетів, які використовували учасники демонстрацій.
- Тоді французи вийшли на вулиці, аби протестували через зростання цін на пальне. Вони скаржилися на економічну несправедливість, до якої призвела урядова політика.
Поліція застосувала сльозогінний газ
Серед учасників протесту були й ті, хто виступає проти "санітарних перепусток". Це документ, який мешканцям країни необхідно пред'являти у громадських закладах та транспорті (окрім міського). Він містить інформацію про вакцинацію від коронавірусу або негативний результат тесту.
У ході акції окремі її учасники спровокували заворушення. Вони розгромили одну із зупинок громадського транспорту, а також кидали у поліцейських пляшки. Правоохоронці відреагували й застосували проти "жовтих жилетів" сльозогінний газ. Найагресивнішим мітингувальникам дісталося кийками.
Заворушення на вулицях Парижа: дивіться відео
У 2020 році "жовті жилети" організували аналогічну акцію, присвячену річниці заснування руху. Тоді місцеві правоохоронці звинуватили демонстрантів в агресивності. По всій країні затримали понад 250 людей, більшість з них – у Парижі.