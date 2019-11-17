У річницю початку руху "жовтих жилетів" у Франції знову вибухнули протести
"Жовті жилети" знову вийшли на вулиці 17 листопада, відзначаючи річницю початку цього руху. Французька поліція звинуватила демонстрантів в агресивності та затримала понад 250 людей.
Що відбувається у Франції
Правоохоронці Франції затримали 254 людей – це по всій країні. З них 173 людини затримали в Парижі. Про це розповіли в інформаційному агентстві Anadolu.
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Річ у тому, що 17 листопада – річниця початку руху "жовтих жилетів", яку учасники акції вирішили відзначити новими протестами.
Керівник французького МВС Крістоф Кастанер звинуватив у ескалації насильства "грубіянів", які напали на силовиків та пожежників. А от сама поліція силу до демонстрантів не застосовувала.
Ось такими відео учасники протестів висловили недовіру словам міністра:
Головне про "жовті жилети"
► Рух "жовтих жилетів" виник 17 листопада 2018 року. Люди протестували через зростання цін на пальне та економічної несправедливості, яку спричинила політика уряду.
► Жовті жилети (частина стандартного запобіжного комплекту водія французького автомобіля) стали символами руху – у таких жилетах люди були помітні та єдині.
► Офіційно: протягом року з початку протестів 11 людей загинули, понад 4 000 зазнали поранень, майже 9 000 – заарештували, а 2 000 досі під вартою.
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