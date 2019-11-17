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      У річницю початку руху "жовтих жилетів" у Франції знову вибухнули протести

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      Нові затримання у Франції / Anadolu

      "Жовті жилети" знову вийшли на вулиці 17 листопада, відзначаючи річницю початку цього руху. Французька поліція звинуватила демонстрантів в агресивності та затримала понад 250 людей.

      Що відбувається у Франції

      Правоохоронці Франції затримали 254 людей – це по всій країні. З них 173 людини затримали в Парижі. Про це розповіли в інформаційному агентстві Anadolu.

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      Річ у тому, що 17 листопада – річниця початку руху "жовтих жилетів", яку учасники акції вирішили відзначити новими протестами. 

      Керівник французького МВС Крістоф Кастанер звинуватив у ескалації насильства "грубіянів", які напали на силовиків та пожежників. А от сама поліція силу до демонстрантів не застосовувала.

      Ось такими відео учасники протестів висловили недовіру словам міністра:

      Головне про "жовті жилети"

      ► Рух "жовтих жилетів" виник 17 листопада 2018 року. Люди протестували через зростання цін на пальне та економічної несправедливості, яку спричинила політика уряду.

      ► Жовті жилети (частина стандартного запобіжного комплекту водія французького автомобіля) стали символами руху – у таких жилетах люди були помітні та єдині.

      ► Офіційно: протягом року з початку протестів 11 людей загинули, понад 4 000 зазнали поранень, майже 9 000 – заарештували, а 2 000 досі під вартою.

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      17 листопада
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Протести Протести "жовтих жилетів" Новини Франції
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