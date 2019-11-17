У річницю початку руху "жовтих жилетів" у Франції знову вибухнули протести

"Жовті жилети" знову вийшли на вулиці 17 листопада, відзначаючи річницю початку цього руху. Французька поліція звинуватила демонстрантів в агресивності та затримала понад 250 людей.

Що відбувається у Франції

Правоохоронці Франції затримали 254 людей – це по всій країні. З них 173 людини затримали в Парижі. Про це розповіли в інформаційному агентстві Anadolu.

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Річ у тому, що 17 листопада – річниця початку руху "жовтих жилетів", яку учасники акції вирішили відзначити новими протестами.

Керівник французького МВС Крістоф Кастанер звинуватив у ескалації насильства "грубіянів", які напали на силовиків та пожежників. А от сама поліція силу до демонстрантів не застосовувала.

Ось такими відео учасники протестів висловили недовіру словам міністра:

#GiletsJaunes 17/11/2019 - Parijs



Wat hebben die Franse agenten toch met het hardhandig arresteren van meisjes?



En waarom? Volgens journalist die opname maakte, omdat zij zich op de openbare weg bevond...



️ @remy_adrianpic.twitter.com/7Cn6CMD1px — Niemands Knegt (@NiemandsKnegt) November 17, 2019

«Point visé, point touché»

Deux éborgnés viennent s’ajouter à la longue liste des victimes de la police et toutes les télés pleurent sur un caillou dédié à un pétainiste opportuniste.

La nausée...#GiletsJaunes #Acte53 #Acte54 #1AnDeColère #Barbares pic.twitter.com/eaQuCJos5m — Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) November 17, 2019

Hier, les forces de l’ordre fêtaient un an de bavures et d’impunité

Pour célébrer, ils ont redoublé de violence avec l’assentiment de #Castaner qui repousse chaque jour les limites de l’incompétence dangereuse...#GiletsJaunes #Acte53 #Paris #1AnDeColèrepic.twitter.com/ZX3acpnBU0 — Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) November 17, 2019

Головне про "жовті жилети"

► Рух "жовтих жилетів" виник 17 листопада 2018 року. Люди протестували через зростання цін на пальне та економічної несправедливості, яку спричинила політика уряду.

► Жовті жилети (частина стандартного запобіжного комплекту водія французького автомобіля) стали символами руху – у таких жилетах люди були помітні та єдині.

► Офіційно: протягом року з початку протестів 11 людей загинули, понад 4 000 зазнали поранень, майже 9 000 – заарештували, а 2 000 досі під вартою.