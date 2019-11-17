В годовщину начала движения "желтых жилетов" во Франции снова взорвались протесты
"Желтые жилеты" вновь вышли на улицы 17 ноября, отмечая годовщину начала этого движения. Французская полиция обвинила демонстрантов в агрессивности и задержала более 250 человек.
Что происходит во Франции
Правоохранители Франции задержали 254 человек – это по всей стране. Из них 173 человек задержали в Париже. Об этом рассказали в информационном агентстве Anadolu.
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Дело в том, что 17 ноября – годовщина начала движения "желтых жилетов", которую участники акции решили отметить новыми протестами.
Руководитель французского МВД Кристоф Кастанер обвинил в эскалации насилия "грубиянов", напавших на силовиков и пожарных. А вот сама полиция силу к демонстрантам не применяла.
Вот такими видео участники протестов выразили недоверие словам министра:
Главное о "желтых жилетах"
► Движение "желтых жилетов" возникло 17 ноября 2018 года. Люди протестовали из-за роста цен на топливо и экономической несправедливости, которую вызвала политика правительства.
► Желтые жилеты (часть стандартного предупредительного комплекта водителя французского автомобиля) стали символами движения – в таких жилетах люди были заметны и едины.
► Официально: в течение года с начала протестов 11 человек погибли, более 4 тысяч получили ранения, почти 9 тысяч – арестовали, а 2 тысячи до сих пор под стражей.
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