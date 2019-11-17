В годовщину начала движения "желтых жилетов" во Франции снова взорвались протесты

"Желтые жилеты" вновь вышли на улицы 17 ноября, отмечая годовщину начала этого движения. Французская полиция обвинила демонстрантов в агрессивности и задержала более 250 человек.

Что происходит во Франции

Правоохранители Франции задержали 254 человек – это по всей стране. Из них 173 человек задержали в Париже. Об этом рассказали в информационном агентстве Anadolu.

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Дело в том, что 17 ноября – годовщина начала движения "желтых жилетов", которую участники акции решили отметить новыми протестами.

Руководитель французского МВД Кристоф Кастанер обвинил в эскалации насилия "грубиянов", напавших на силовиков и пожарных. А вот сама полиция силу к демонстрантам не применяла.

Вот такими видео участники протестов выразили недоверие словам министра:

#GiletsJaunes 17/11/2019 - Parijs



Wat hebben die Franse agenten toch met het hardhandig arresteren van meisjes?



En waarom? Volgens journalist die opname maakte, omdat zij zich op de openbare weg bevond...



️ @remy_adrianpic.twitter.com/7Cn6CMD1px — Niemands Knegt (@NiemandsKnegt) November 17, 2019

«Point visé, point touché»

Deux éborgnés viennent s’ajouter à la longue liste des victimes de la police et toutes les télés pleurent sur un caillou dédié à un pétainiste opportuniste.

La nausée...#GiletsJaunes #Acte53 #Acte54 #1AnDeColère #Barbares pic.twitter.com/eaQuCJos5m — Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) November 17, 2019

Hier, les forces de l’ordre fêtaient un an de bavures et d’impunité

Pour célébrer, ils ont redoublé de violence avec l’assentiment de #Castaner qui repousse chaque jour les limites de l’incompétence dangereuse...#GiletsJaunes #Acte53 #Paris #1AnDeColèrepic.twitter.com/ZX3acpnBU0 — Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) November 17, 2019

Главное о "желтых жилетах"

► Движение "желтых жилетов" возникло 17 ноября 2018 года. Люди протестовали из-за роста цен на топливо и экономической несправедливости, которую вызвала политика правительства.

► Желтые жилеты (часть стандартного предупредительного комплекта водителя французского автомобиля) стали символами движения – в таких жилетах люди были заметны и едины.

► Официально: в течение года с начала протестов 11 человек погибли, более 4 тысяч получили ранения, почти 9 тысяч – арестовали, а 2 тысячи до сих пор под стражей.