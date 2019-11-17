00:54
18 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      В годовщину начала движения "желтых жилетов" во Франции снова взорвались протесты

      17 Читати новину українською
      Новые задержания во Франции / Anadolu

      "Желтые жилеты" вновь вышли на улицы 17 ноября, отмечая годовщину начала этого движения. Французская полиция обвинила демонстрантов в агрессивности и задержала более 250 человек.

      Что происходит во Франции

      Правоохранители Франции задержали 254 человек – это по всей стране. Из них 173 человек задержали в Париже. Об этом рассказали в информационном агентстве Anadolu.

      Читайте также: Полиция задерживает медиков, чтобы не помогали раненым: фото и видео бурных событий в Гонконге

      Дело в том, что 17 ноября – годовщина начала движения "желтых жилетов", которую участники акции решили отметить новыми протестами.

      Руководитель французского МВД Кристоф Кастанер обвинил в эскалации насилия "грубиянов", напавших на силовиков и пожарных. А вот сама полиция силу к демонстрантам не применяла.

      Вот такими видео участники протестов выразили недоверие словам министра:

      Главное о "желтых жилетах"

      ► Движение "желтых жилетов" возникло 17 ноября 2018 года. Люди протестовали из-за роста цен на топливо и экономической несправедливости, которую вызвала политика правительства.

      ► Желтые жилеты (часть стандартного предупредительного комплекта водителя французского автомобиля) стали символами движения – в таких жилетах люди были заметны и едины.

      ► Официально: в течение года с начала протестов 11 человек погибли, более 4 тысяч получили ранения, почти 9 тысяч – арестовали, а 2 тысячи до сих пор под стражей.

      Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика
      17 ноября
      1475
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Протесты Новости Франции Протесты "желтых жилетов"
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 17 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 17 ноября: путь захваченных кораблей в Одессу и новая жертва взрывов в Балаклее
      17 ноября , 22:25 Главные новости 17 ноября: путь захваченных кораблей в Одессу и новая жертва взрывов в Балаклее
      Ірина Юрковська 180
      Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня
      17 ноября , 22:00 Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня
      Блоги тижня 1294
      Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика
      17 ноября , 21:06 Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика
      Катерина Моргоєва 1474
      Кто потеряет субсидии, новые детали "Украиногейта" и скандалы в "Слуге народа" – видео недели
      17 ноября , 19:30 Кто потеряет субсидии, новые детали "Украиногейта" и скандалы в "Слуге народа" – видео недели
      Ольга Грамчук 355
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      17 ноября , 18:50 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 5685
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук