Пожежа спалахнула орієнтовно о 10:30 20 листопада. Рятувальники, які прибули на місце загоряння, локалізували пожежу, проте досі "ризики великі".

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У центрі Парижа спалахнула давня будівля

Неподалік від опери Опера Гарньє на бульварі Капуцинок на 3 поверсі семиповерхового давнього будинку спалахнула пожежа. Чорний густий дим охопив 2 та 9 округи столиці.

Рятувальники локалізували пожежу. Проте вони продовжували стежити за ситуацією.

Капітан пожежної служби Флоріан Луантьє заявив, що пожежники досі "мобілізовані", адже є "дим та ризик поширення на верхні поверхи та на сусідні рівні". На щастя, люди не постраждали.

Встановлено периметр безпеки, що призвело до закриття всієї площі Опери, яка залишать закритою для руху протягом наступних 3 – 4 годин,

– заявляв Луантьє орієнтовно о 12 годині 20 листопада.

Окрім того, через пожежу довелось евакуювати орієнтовно 150 перехожих та закрити станцію метро Опера.



У столиці Франції спалахнув давній будинок / Фото Le Parisien

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Попередньо рятувальники не повідомили, які причини загоряння. Проте поліція у твітері порадила уникати цього району, адже там працюють пожежники.

Зверніть увагу! Будівля біля Опера Гарньє, яка загорілась, є важливою частиною історичного Парижа. Вона з'явилась завдяки барону Жоржу-Ежену Осману. Саме він здійснив повне оновлення Парижа, яке пізніше назвали "османізацією", що відбулася між 1853 і 1870 роками. Детальніше читайте за посиланням.

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