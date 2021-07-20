Вогонь виник у будівлі, яку реконструюють, поруч із готелем Матіньйонським палацем – офіційною резиденцією прем'єра Жана Кастекса. Спалахнуло близько 10 години 20 липня.

Тим часом У США вирують масштабні пожежі: вогонь уже знищив сотні тисяч гектарів лісу

Спалахнуло не жиле приміщення

Пожежа сталася у 7 окрузі Парижа – це самий центр столиці, у якому розташовані урядові будинки. Епіцентр вогню виник у безпосередній близькості до резиденції прем'єра.

Як повідомляють пожежники, вогонь виник у поверхах будівлі, яку ремонтують. Надалі він перекинувся на дах. Густий сірий дим заполонив центр Парижа і видніється здалека.



Пожежа у центрі Парижа 20 липня / Фото з твітеру francais1974

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