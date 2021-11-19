Його винесли та передали лікарям, проте було вже надто пізно. До рятувальників щодо цього загоряння звернулися приблизно о 10 годині ранку.

У цей день Загибель цілої родини на Вінниччині: у ДСНС назвали причину пожежі

Чоловік задихнувся у квартирі
Швидка, де намагалися врятувати чоловіка / Фото ДСНС

Палав лише 1 метр

Пожежа виникла у квартирі 7 поверху будинку на проспекті Олександра Поля. Загиблому чоловікові було приблизно 46 років. Ймовірно, він задихнувся чадним газом. Однак це можна буде сказати остаточно лише після експертизи.

Чоловік задихнувся у квартирі
Кухня загиблого, яка вкрилась чорною кіптявою / Фото ДСНС

На щастя, вогонь не сильно поширився. На момент прибуття співробітників ДСНС полум'я охопило тільки 1 метр квадратний кухні. Згодом туди прибули слідчі, які почали встановлювати обставини трагедії.

Чоловік задихнувся у квартирі
Стіни на кухні, яка загорілася / Фото ДСНС

Інша пожежа нещодавно

17 листопада сталася трагедія на Хмельниччині. Там виникло загоряння в будинку, де були четверо дітей. Вони всі загинули від задушення.

Згодом рятувальники показали, як виглядав дім після пожежі. Усі кімнати там були чорній кіптяві.