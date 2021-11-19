Его вынесли и передали врачам, однако было уже слишком поздно. К спасателям по этому возгоранию обратились примерно в 10 часов утра.

В этот день Гибель целой семьи в Винницкой области: в ГСЧС назвали причину пожара

Чоловік задихнувся у квартирі

Скорая, где пытались спасти мужчину / Фото ГСЧС

Горел всего 1 метр

Пожар возник в квартире на 7 этаже дома на проспекте Александра Поля. Погибшему мужчине было примерно 46 лет. Вероятно, он задохнулся угарным газом. Однако это можно будет сказать окончательно лишь после экспертизы.

Чоловік задихнувся у квартирі

Кухня погибшего, которая покрылась черной копотью / Фото ГСЧС

К счастью, огонь не сильно распространился. На момент прибытия сотрудников ГСЧС пламя охватило только 1 метр квадратный кухни. Впоследствии туда прибыли следователи, которые начали устанавливать обстоятельства трагедии.

Чоловік задихнувся у квартирі

Стены на кухне, которая загорелась / Фото ГСЧС

Другая недавно пожар

17 ноября произошла трагедия на Хмельнитчине. Там возникло возгорание в доме, где были четверо детей. Они все погибли от удушения.

Впоследствии спасатели показали, как выглядел дом после пожара. Все комнаты там были черной копоти.