Его вынесли и передали врачам, однако было уже слишком поздно. К спасателям по этому возгоранию обратились примерно в 10 часов утра.

В этот день Гибель целой семьи в Винницкой области: в ГСЧС назвали причину пожара

Скорая, где пытались спасти мужчину / Фото ГСЧС

Горел всего 1 метр

Пожар возник в квартире на 7 этаже дома на проспекте Александра Поля. Погибшему мужчине было примерно 46 лет. Вероятно, он задохнулся угарным газом. Однако это можно будет сказать окончательно лишь после экспертизы.

Кухня погибшего, которая покрылась черной копотью / Фото ГСЧС

К счастью, огонь не сильно распространился. На момент прибытия сотрудников ГСЧС пламя охватило только 1 метр квадратный кухни. Впоследствии туда прибыли следователи, которые начали устанавливать обстоятельства трагедии.

Стены на кухне, которая загорелась / Фото ГСЧС

Другая недавно пожар

17 ноября произошла трагедия на Хмельнитчине. Там возникло возгорание в доме, где были четверо детей. Они все погибли от удушения.

Впоследствии спасатели показали, как выглядел дом после пожара. Все комнаты там были черной копоти.