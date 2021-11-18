Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что трагедия произошла в селе Медисовка Хмельницкого района. Все погибшие – дети 2015 – 2021 года.

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Пламя удалось обуздать до прибытия спасателей. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 5 метров квадратных.

Причин пожара и деталей трагедии пока не раскрывают.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших малышей.

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