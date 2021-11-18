Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что трагедия произошла в селе Медисовка Хмельницкого района. Все погибшие – дети 2015 – 2021 года.

Заметьте В Ирпене вспыхнул масштабный пожар: видео с места происшествия

Пламя удалось обуздать до прибытия спасателей. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 5 метров квадратных.

Причин пожара и деталей трагедии пока не раскрывают.

Жуткий пожар в школе Нигера

  • Жертвами пожара в школе Нигера (регион Маради) стали 25 детей. Все погибшие были в возрасте 5-6 лет.
  • Кроме того, известно о нескольких пострадавших.
  • Огонь вспыхнул в трех достроенных классах из соломы и дерева. Причину пожара пока не установили.
  • Обучение в школе пока не проводят.
  • По словам очевидцев, с места трагедии вывозили несколько тел, а нескольких детей с травмами помещали в автомобиль, чтобы транспортировать в больницу.
  • Это не первая такая трагедия в Нигере. В начале 2021 года в одной из местных школ погибли 20 детей.