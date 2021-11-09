В Нигере произошел пожар в школе

Трагедия произошла утром 8 ноября в регионе Маради. Некоторых пострадавших удалось спасти, однако сейчас они остаются в критическом состоянии.

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Пожар начался в трех достроенных классах из соломы и дерева. Такие сооружения в Нигере возводят из-за переполненности школ в целой стране. Все занятия в школе прекратили.

Очевидцы инцидента заявили, что видели, как с места происшествия вывозили несколько тел, а нескольких детей с травмами помещали в автомобили, чтобы доставить в больницу. Причина возгорания пока неизвестна.

Эта трагедия, в результате которой погибли 25 учеников в возрасте 5 – 6 лет, не была первым инцидентом. Еще в начале 2021 года в столице Нигера Ниамее в школе погибли 20 детей. Большинство из них были еще дошкольниками и ходили в детский сад.

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