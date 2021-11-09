У Нігеру сталась пожежа у школі

Трагедія сталась вранці 8 листопада у регіоні Мараді. Деяких постраждалих вдалось врятувати, однак наразі вони залишаються у критичному стані.

Актуально Пожежа в школі Дніпра: у всьому звинувачують сторожа

Пожежа розпочалась у трьох добудованих класах з соломи та дерева. Такі споруди у Нігеру зводять через переповнені школи у цілій країні. Усі заняття в школі припинили.

Очевидці інциденту заявили, що бачили, як з місця події вивозили кілька тіл, а декількох дітей з травмами поміщали в автомобілі, аби доставити до лікарні. Причина загоряння поки що невідома.

Загалом ця трагедія, внаслідок якої загинули 25 учнів віком 5 – 6 років, не була першим інцидентом. Ще на початку 2021 року в столиці Нігеру Ніамеї у школі загинули 20 дітей. Більшість із них були ще дошкільнятами та ходили у дитячий садок.

Трагедії у школі: останні новини