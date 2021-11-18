Возгорание произошло в одноэтажном частном доме в Хмельницкой области. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обнародовали снимки дома после пожара.

Еще одна трагедия Четверо детей и двое взрослых угорели в Винницкой области, – ГСЧС

Весь дом – в черной копоти

На опубликованных фото заметно, что комнаты дома все в черной копоти. Однако снаружи следов пожара нет.



Комнаты дома в копоти / Фото ГСЧС



Внешне дом не пострадал / Фото ГСЧС

Напомним, хозяева дома сами ликвидировали возгорание еще до прибытия спасателей.

Смертельный пожар на Хмельнитчине: что известно

Вечером 17 ноября в жилом доме на улице Гагарина в селе Медисовка Теофипольской территориальной общины вспыхнул пожар.

Ужасная трагедия унесла жизни 4 маленьких детей – 2015, 2016, 2019 и 2021 годов рождения.

Вероятная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

Важно! Спасатели просят украинцев неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в собственных домах и не оставлять детей без присмотра.