Займання сталося в одноповерховому приватному будинку у Хмельницькій області. У Державній службі з надзвичайних ситуацій оприлюднили знімки будинку після пожежі.

Ще одна трагедія Четверо дітей та двоє дорослих вчаділи на Вінниччині, – ДСНС

Весь будинок – у чорній кіптяві

На опублікованих фото помітно, що кімнати будинку всі у чорній кіптяві. Однак ззовні слідів пожежі немає.



Кімнати будинку у кіптяві / Фото ДСНС



Ззовні будинок не постраждав / Фото ДСНС

Нагадаємо, господарі будинку самі ліквідували займання ще до прибуття рятувальників.

Смертельна пожежа на Хмельниччині: що відомо

Ввечері 17 листопада у житловому будинку на вулиці Гагаріна в селі Медисівка Теофіпольської територіальної громади спалахнула пожежа.

Жахлива трагедія забрала життя 4 маленьких дітей – 2015, 2016, 2019 та 2021 років народження.

Ймовірна причина займання – порушення правил пожежної безпеки при улаштуванні та експлуатації печей.

Важливо! Рятувальники просять українців неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки у власних домівках та не залишати дітей без нагляду.