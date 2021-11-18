Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій звернулася до батьків з проханням не залишати маленьких дітей без нагляду. А також – з раннього дитинства розповісти їм основні правила безпеки.
Зауважте За добу 6 львів'ян отруїлись чадним газом: серед постраждалих є діти
Пожежі у житловому секторі продовжують забирати життя людей. Найстрашніше, що жертвами безпощадного вогню стають діти,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, рятувальники згадали трагедію на Хмельниччині. Увечері 17 листопада вогонь забрав життя 4 дітей. У ДСНС наголосили, що виїзд на ліквідацію цієї пожежі був особливо трагічним.
Пожежа на Хмельниччині: головне
- Трагедія сталася 17 листопада близько 20:30.
- Пожежа спалахнула у приватному житловому будинку у селі Медисівка (Хмельницький район).
- Жертвами стали 4 дітей: 2015 – 2021 років народження.
- Полум'я зуміли загасити ще до прибуття рятувальників. Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку на площі 5 метрів квадратних.