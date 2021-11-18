Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратилась к родителям с просьбой не оставлять маленьких детей без присмотра. А также – с раннего детства рассказать им основные правила безопасности.
Заметьте За сутки 6 львовян отравились угарным газом, среди пострадавших есть дети
Пожары в жилом секторе продолжают забирать жизни людей. Самое страшное, что жертвами беспощадного огня становятся дети,
– говорится в сообщении.
Кроме того, спасатели вспомнили трагедию на Хмельнитчине. Вечером 17 ноября огонь унес жизни 4 детей. В ГСЧС отметили, что выезд на ликвидацию этого пожара был особенно трагичным.
Пожар на Хмельнитчине: главное
- Трагедия произошла 17 ноября около 20:30.
- Пожар вспыхнул в частном жилом доме в селе Медисовка (Хмельницкий район).
- Жертвами стали 4 детей: 2015 – 2021 годов рождения.
- Пламя сумели потушить еще до прибытия спасателей. Огонь успел уничтожить вещи домашнего обихода на площади 5 метров квадратных.