Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратилась к родителям с просьбой не оставлять маленьких детей без присмотра. А также – с раннего детства рассказать им основные правила безопасности.

Заметьте За сутки 6 львовян отравились угарным газом, среди пострадавших есть дети

Пожары в жилом секторе продолжают забирать жизни людей. Самое страшное, что жертвами беспощадного огня становятся дети,

– говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели вспомнили трагедию на Хмельнитчине. Вечером 17 ноября огонь унес жизни 4 детей. В ГСЧС отметили, что выезд на ликвидацию этого пожара был особенно трагичным.

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибших.

Пожар на Хмельнитчине: главное