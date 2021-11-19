В ГСЧС сообщили, что сначала в холодильнике произошло замыкание, а впоследствии он загорелся.

Ранее Вспыхнула многоэтажка в центре Харькова: видео и фото масштабного пожара

Семья отравилась угарным газом

Спасатели говорят, что семья отравилась угарным газом. Погибли 4 детей – 2010 – 2015 годов рождения. Пожар самоликвидировался.

О трагедии сообщила староста села

О трагедии сообщила староста села, которая и позвонила в полицию. На место сразу прибыли следователи. Спасатели и криминалисты. Уголовное производство открыли по статье "несчастный случай".

Само замыкание проводки было одной из первоначальных версий, однако что именно загорелось сразу не сообщили.

Значительно больше здесь Гибель семьи с 4 детьми в Винницкой области: в полиции назвали вероятную причину трагедии

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