У ДСНС повідомили, що спочатку в холодильнику сталось замикання, а згодом він загорівся.
Раніше Спалахнула багатоповерхівка в центрі Харкова: відео та фото масштабної пожежі
Родина отруїлась чадним газом
Рятувальники кажуть, що родина отруїлась чадним газом. Загинули 4 дітей – 2010 – 2015 років народження. Пожежа самоліквідувалась.
Про трагедію повідомила староста села
Про трагедію повідомила староста села, яка і зателефонувала в поліцію. На місце одразу прибули слідчі. Рятувальники та криміналісти. Кримінальне провадження відкрили за статтею "нещасний випадок".
Саме замикання проводки було однією з першопочаткових версій, проте що саме зайнялось одразу не повідомили.
Значно більше тут Загибель сім'ї із 4 дітьми на Вінниччині: у поліції назвали ймовірну причину трагедії
Коротко про останні резонансні пожежі в Україні:
- На Хмельниччині під час пожежі в одноповерховому будинку загинули 4 дітей.
- У Львові 14 листопада трапилась пожежа в "ВАЗ 2109". Рятувальники витягли із салону 16-річного хлопця.
- У Києві ввечері 14 листопада сталась пожежа у одному з ресторанів на Подолі.
- 12 листопада в Одесі невідомі підпалили "Сільпо".