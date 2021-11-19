У ДСНС повідомили, що спочатку в холодильнику сталось замикання, а згодом він загорівся.

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Родина отруїлась чадним газом

Рятувальники кажуть, що родина отруїлась чадним газом. Загинули 4 дітей – 2010 – 2015 років народження. Пожежа самоліквідувалась.

Про трагедію повідомила староста села

Про трагедію повідомила староста села, яка і зателефонувала в поліцію. На місце одразу прибули слідчі. Рятувальники та криміналісти. Кримінальне провадження відкрили за статтею "нещасний випадок".



Саме замикання проводки було однією з першопочаткових версій, проте що саме зайнялось одразу не повідомили.

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