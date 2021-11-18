Про загибель людей розповіла староста села, яка 18 листопада зателефонувала в поліцію. Загиблим дітям було 6, 8, 9 та 11 років.

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Родина могла загинути через несправну проводку

Слідчо-оперативна група поліції та криміналісти проводять першочергові слідчі дії на місці трагедії.

За попередньою інформацією, загибель родини могло спричинити тління несправної проводки у будинку,

– розповіли правоохоронці.

У відомстві намагаються з'ясувати всі обставини в межах відкритого кримінального провадження за фактом умовного вбивства з відміткою "нещасний випадок".

Приміщення будинку було сильно задимлене

Рятувальники повідомили, що працівники поліції та слідчо-оперативна група встановила, що приміщення будинку було сильно задимлене унаслідок займання на кухні.

Ймовірна причина загибелі – отруєння продуктами горіння. На місці події працюють фахівці поліції та дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС,

– розповіли рятувальники.

Вони додали, що причини пожежі встановлюють фахівці.

Поліція та рятувальники намагаються з'ясувати причину загибелі родини / Фото Нацполіції та ДСНС

Зверніть увагу! Рятувальники закликали цінувати своє життя, піклуватись про безпечність оселі, стежити за справністю електроприладів та електромережі.

Коротко про трагічну загибель родини на Вінниччині