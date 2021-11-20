Пожар вспыхнул ориентировочно в 10:30 20 ноября. Прибывшие на место возгорания спасатели локализовали пожар, однако до сих пор "риски велики".

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В центре Парижа вспыхнуло древнее здание

Неподалеку от оперы Опера Гарнье на бульваре Капуцинок на 3 этаже семиэтажного древнего дома вспыхнул пожар. Черный густой дым охватил 2 и 9 округа столицы.

Спасатели локализовали пожар. Однако они продолжали следить за ситуацией.

Капитан пожарной службы Флориан Луантье заявил, что пожарные до сих пор "мобилизованы", ведь есть "дым и риск распространения на верхние этажи и на соседние уровни". К счастью, люди не пострадали.

Установлен периметр безопасности, что привело к закрытию всей площади Оперы, которую оставят закрытой для движения в течение последующих 3 – 4 часов,

– заявлял Луантье ориентировочно в 12 часов 20 ноября.

Кроме того, из-за пожара пришлось эвакуировать ориентировочно 150 прохожих и закрыть станцию метро Опера.



В столице Франции вспыхнул древний дом / Фото Le Parisien

Пожар в самом центре Парижа: смотрите видео Le Parisien

Возле Оперы вспыхнул пожар: смотрите видео с места происшествия​

Дым от пожара распространился минимум на два квартала: смотрите видео​

Пожар вспыхнул на 3 этаже: смотрите видео​

Предварительно спасатели не сообщили, каковы причины возгорания. Однако полиция в твиттере посоветовала избегать этого района, ведь там работают пожарные.

Обратите внимание! Здание возле Опера Гарнье, которое загорелось, является важной частью исторического Парижа. Оно появилось благодаря барону Жоржу-Эжену Осману. Именно он осуществил полное обновление Парижа, которое позже назвали "османизацией", которая состоялась между 1853 и 1870 годами. Подробнее читайте по ссылке.

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