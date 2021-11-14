Пожар вспыхнул около 03:00. На данный момент правоохранители устанавливают причины трагедии.
Заметьте На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге вспыхнул пожар
Двое пациентов ушли из жизни на месте трагедии. Еще один пострадавший умер в больнице. Медики пытались спасти мужчину, однако ожоги оказались несовместимыми с жизнью.
Пожар унес жизни более 20 детей
- Трагедия у Нигере унесла жизни 25 детей. Все погибшие были в возрасте от 5 до 6 лет.
- Еще несколько пострадавших борются за жизнь. Их состояние оценивают как критическое.
- По словам очевидцев, с места трагедии вывозили несколько тел. Кроме того, несколько пострадавших детей помещали в автомобили, чтобы доставить в больницу.
- Причина пожара пока не установлена.
- В то же время уже известно, что огонь вспыхнул в трех достроенных классах из соломы и дерева.
- Занятия в школе на данный момент не проводятся. Трагедия шокировала учителей и учеников.