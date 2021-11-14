Пожар вспыхнул около 03:00. На данный момент правоохранители устанавливают причины трагедии.

Заметьте На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге вспыхнул пожар

Двое пациентов ушли из жизни на месте трагедии. Еще один пострадавший умер в больнице. Медики пытались спасти мужчину, однако ожоги оказались несовместимыми с жизнью.

Заметьте! Трагедия произошла в день, когда в Болгарии избирают новый парламент.

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