Пожежа спалахнула близько 03:00. Наразі правоохоронці встановлюють причини трагедії.

Зауважте На нафтопереробному заводі у Кременчуці спалахнула пожежа

Двоє пацієнтів пішли з життя на місці трагедії. Ще один постраждалий помер у лікарні. Медики намагалися врятувати чоловіка, однак опіки виявилися несумісними з життям.

Зауважте! Трагедія сталася у день, коли в Болгарії обирають новий парламент.

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