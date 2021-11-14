Пожежа спалахнула близько 03:00. Наразі правоохоронці встановлюють причини трагедії.

Зауважте На нафтопереробному заводі у Кременчуці спалахнула пожежа

Двоє пацієнтів пішли з життя на місці трагедії. Ще один постраждалий помер у лікарні. Медики намагалися врятувати чоловіка, однак опіки виявилися несумісними з життям.

Пожежа забрала життя понад 20 дітей

  • Трагедія у Нігеру забрала життя 25 дітей. Усі загиблі були віком від 5 до 6 років.
  • Ще декілька постраждалих борються за життя. Їхній стан оцінюють як критичний.
  • За словами очевидців, з місця трагедії вивозили кілька тіл. Окрім того, декількох постраждалих дітей поміщали в автомобілі, щоб доставити до лікарні.
  • Причину пожежі наразі не встановили.
  • Водночас вже відомо, що вогонь спалахнув у трьох добудованих класах з соломи та дерева.
  • Заняття у школі наразі не проводять. Трагедія шокувала вчителів та учнів.