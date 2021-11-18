Из-за инцидента с пожаром пришлось закрыть заседание, так как в таких условиях политики работать не могли.

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В Раде тоже было немало белого дыма

Спикеру ситуацию напомнило избрание Папы Римского. Когда конклав выбирает нового понтифика, над Сикстинской капеллой поднимается белый дом.

В Раде, учитывая белый дым, избрали Папу,

– заключил Стефанчук.

Народным избранникам юмор спикера пришелся по душе. Так нардеп от "Слуги народа" Василий Вирастюк в комментариях написал, что теперь у Нагаевского будет прозвище "Папа".

А глава фракции "Голос" Ярослав Железняк добавил, что избрали не только Папу, но и Мамку. Политик, вероятно, имел в виду своего коллегу по парламенту от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григория Мамку.

В комментариях под постом спикера писали нардепы / Скриншот со страницы Стефанчука

Пульт загорелся во время внеочередного заседания

Отметим, что пульт Нагаевского загорелся во второй половине дня во время внеочередного заседания. Видео пожара снимали сами нардепы. На спасение пришел "слуга народа" Егор Чернев. Он погасил пульт огнетушителем.

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После этого спикер Руслан Стефанчук поставил на голосование предложение закрыть заседание, однако его не поддержали. Вторая попытка от первого вице-спикера Александра Корниенко оказалась удачной: 240 – за.

Смотрите видео пожара в Верховной Раде:

Текст публикации Руслана Стефанчука:

В Раде, учитывая белый дым, избрали Папу.