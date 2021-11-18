Через інцидент з пожежею довелось закрити засідання, адже у таких умовах політики працювати не могли.

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У Раді теж було чимало білого диму

Спікеру ситуація нагадала обрання Папи Римського. Адже, коли конклав обирає нового понтифіка, над Сикстинською капелою піднімається білий дім.

В Раді, зважаючи на білий дим, обрали Папу,

– зробив кумедний висновок Стефанчук.

Народним обранцям гумор спікера припав до вподоби. Так нардеп від "Слуги народу" Василь Вірастюк у коментарях написав, що тепер у Нагаєвського буде прізвисько "Папа".



А голова фракції "Голос" Ярослав Железняк додав, що обрали не тільки Папу, а і Мамку. Політик, мабуть, мав на увазі свого колегу по парламенту від "Опозиційної платформи – За життя" Григорія Мамку.

У коментарях під постом спікера писали нардепи / Скриншот зі сторінки Стефанчука

Пульт зайнявся під час позачергового засідання

Зазначимо, що пульт Нагаєвського зайнявся у другій половині дня – під час позачергового засідання. Відео пожежі знімали самі нардепи. На порятунок прийшов "слуга народу" Єгор Чернєв. Він загасив пульт вогнегасником.

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Після цього спікер Руслан Стефанчук поставив на голосування пропозицію закрити засідання, проте її не підтримали. Друга спроба від першого віцеспікера Олександра Корнієнка виявилась вдалою: 240 – "за".

Дивіться відео пожежі у Верховній Раді:

Текст публікації Руслана Стефанчука:

В Раді, зважаючи на білий дим, обрали Папу.