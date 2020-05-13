У Раді сталася пожежа: засідання екстрено перервали – відео

У Верховній Раді під час засідання 13 травня сталася пожежа. У народного депутата від "Слуги народу" під час голосування почав горіти пульт. Через це парламентарі пішли на вимушену перерву.

Відео інциденту у Раді під час засідання у фейсбуці опублікував нардеп Ярослав Железняк.

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У депутата від "Слуги народу" Максима Ткаченка загорівся пульт під час голосування. Пішов дим. Парламентарі зібралися у натовп.

Однак технічні проблеми вдалося вирішити швидко. Депутати повернулися до роботи уже через 10 хвилин.

Були технічні проблеми з пультом. Зараз він замінений, продовжуємо нашу роботу,

– пояснив Разумков.

Після цього нардепи приступили до обговорення законопроєктів.

У нардепа Максима Ткаченка під час голосування загорівся пульт: відео

Зверніть увагу! 13 травня проходить позачергове засідання Ради. У залі зареєструвалися 317 народних депутатів.