Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

В Раде произошел пожар: заседание экстренно прервали – видео

- Читати новину українською
У Раді сталася пожежа: засідання екстрено перервали
У Раді сталася пожежа: засідання екстрено перервали / ukrinform.ua

В Верховной Раде во время заседания 13 мая произошел пожар. У народного депутата от "Слуги народа" во время голосования начал гореть пульт. Из-за этого парламентарии ушли на вынужденный перерыв.

Видео инцидента в Раде после заседания в фейсбуке опубликовал нардеп Ярослав Железняк.

Смотрите также Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция

У депутата от "Слуги народа" Максима Ткаченко загорелся пульт во время голосования. Пошел дым. Парламентарии собрались в толпу.

Однако технические проблемы удалось решить быстро. Депутаты вернулись к работе уже через 10 минут.

Были технические проблемы с пультом. Сейчас он заменен, продолжаем нашу работу,
– пояснил Разумков.

После этого нардепы приступили к обсуждению законопроектов.

У нардепа Максима Ткаченко во время голосования загорелся пульт: видео

 

Обратите внимание! 13 мая проходит внеочередное заседание Рады. В зале зарегистрировались 317 народных депутатов.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Слуга народа Пожар Верховная Рада
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Выращивание рапса в Украине: залог высокого урожая – комплексный подход
сегодня , 17:00 Выращивание рапса в Украине: залог высокого урожая – комплексный подход
Год несбыточных мечтаний Путина, или Тень уханской летучей мыши над Кремлем
сегодня , 17:00 Год несбыточных мечтаний Путина, или Тень уханской летучей мыши над Кремлем
Лілія Шевцова
На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков
сегодня , 09:25 На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков