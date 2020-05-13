В Раде произошел пожар: заседание экстренно прервали – видео

В Верховной Раде во время заседания 13 мая произошел пожар. У народного депутата от "Слуги народа" во время голосования начал гореть пульт. Из-за этого парламентарии ушли на вынужденный перерыв.

Видео инцидента в Раде после заседания в фейсбуке опубликовал нардеп Ярослав Железняк.

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У депутата от "Слуги народа" Максима Ткаченко загорелся пульт во время голосования. Пошел дым. Парламентарии собрались в толпу.

Однако технические проблемы удалось решить быстро. Депутаты вернулись к работе уже через 10 минут.

Были технические проблемы с пультом. Сейчас он заменен, продолжаем нашу работу,

– пояснил Разумков.

После этого нардепы приступили к обсуждению законопроектов.

У нардепа Максима Ткаченко во время голосования загорелся пульт: видео

Обратите внимание! 13 мая проходит внеочередное заседание Рады. В зале зарегистрировались 317 народных депутатов.